Helikopterle görevden dönen askerler, tarlasına 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi

Amasya'da helikopterle görevden dönen askerler, tarlasına traktör ile 'Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi. O anları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notunu düştü.

Amasya'da helikopter ile görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, tarlasına traktör ile ' Cumhuriyet' yazan çiftçiyi görüntüledi. Bu anlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notu ile paylaşıldı.

YAZIYI GÖRÜNCE HEMEN KAYDA GİRDİ

Merzifon'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, helikopterle arama-kurtarma görevinden döndüğü sırada tarlasına traktörü ile ' Cumhuriyet' yazan çiftçiyi fark etti. Hava Kuvvetleri personeli, helikopter ile tarlanın üzerinde birkaç tur atarak, çiftçi ile tarlada oluşturduğu yazıyı görüntüledi.

BAKANLIK O ANLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, tarlasına ' Cumhuriyet' yazarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan çiftçinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" denildi.