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HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Van'da Halk Buluşması Programına Katıldı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı. Bakırhan, yerel seçimlerde Van'da büyük bir başarı elde edeceklerini savundu ve belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki programda konuşan Bakırhan, yerel seçimlerde Van'da büyük bir başarı elde edeceklerini savundu.

Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Bakırhan, "Birçok belediyemize kayyum atanıyor. Van'da da birçok belediyeye kayyum atandı. Dolayısıyla ben eminim ki bu irademizi gasp edenlere gerekli olan cevabı yerel seçimlerde vereceğiz. Tekrar Van'da 10 belediye değil, 13 belediyesinin tamamını kazanacağımıza söz veriyor musunuz? Bu konuda halkımıza güveniyorum." diye konuştu.

Önlerinde zorlu bir sürecin olduğunu belirten Bakırhan, "Büyük zorluklardan geldik. Büyük bedeller ödüyoruz ama bir biçimiyle bu politikaların bizleri yıldıramayacağını kanıtlayacağımız günlere güçlü hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Bakırhan ve beraberindekiler, daha sonra HEDEP İl Başkanlığı binasına geçti.

Kaynak: AA / Politika

Tuncer Bakırhan Van Yerel Belediye Politika Haberler

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