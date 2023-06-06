HDP ve Yeşil Sol Parti Parti Meclisleri seçim sonuçlarını değerlendirdi

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin Parti Meclisleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, 'İki kişiden birinin itiraz ettiği bir seçim süreci gerçekleşti. Halkımızın yarısı, bu rejimi değiştirmek için sahada bulundu. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendinizi kurtarmak için inşa ettiğiniz talan politikası bitmiş durumda' dedi.

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin Parti Meclisleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "İki kişiden birinin itiraz ettiği bir seçim süreci gerçekleşti. Halkımızın yarısı, bu rejimi değiştirmek için sahada bulundu. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendinizi kurtarmak için inşa ettiğiniz talan politikası bitmiş durumda" dedi.

HDP ve Yeşil Sol Parti'nin Parti Meclisleri, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının açış konuşmasını Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın yaptı. Akın, şunları söyledi:

"Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini geride bıraktık. Türkiye tarihinde görülmemiş antidemokratik, kuralsız bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bunların her türlü saldırganlığını biliyorduk, önlem almaya çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında daha demokratik cumhuriyetin inşa edilmesi iddiamız vardı. Güçlü parlamentoda yer almak istedik. Buralarda eksikliğimiz oldu. Bunların altında kalacak değiliz.

İki kişiden birinin itiraz ettiği bir seçim süreci gerçekleşti. Halkımızın yarısı, bu rejimi değiştirmek için sahada bulundu. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Kendinizi kurtarmak için inşa ettiğiniz talan politikası bitmiş durumda.

Seçim sonrası, diğer partilerden farklı olarak, hiçbir şeyin gizli kalmayacağı şekilde bütün kurumlarımızla kolektif tartışma yürüteceğinizi açıklamıştık. Gerçekten bu seçimler sırasında ortaya koyulan irade için, her şeye rağmen çabalayan özellikle bölgedeki halklarımızı selamlıyorum. Kendi sürecimizi belirleme konusunda yürüteceğimiz çalışmalarda bütün halkımızla yüzleşmeye, tartışmaları kolektif yürütmeye kararlıyız. Ortak akıl konusunda, bizi destekleyen-desteklemeyen herkesin görüşünün alınması konusunda hiçbir sorun yok."