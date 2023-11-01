HDP Milletvekili Hüda Kaya Kobani olayları davasında tutuklandı

TUTUKLANDI

Kobani olaylarına yönelik 108 sanığın yargılandığı dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27'nci Dönem Milletvekili Hüda Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgusunun ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan tutuklandı.