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HDP Milletvekili Hüda Kaya Kobani olayları davasında tutuklandı

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Politika Haberleri

Kobani olaylarına yönelik 108 sanığın yargılandığı dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kobani olaylarına yönelik 108 sanığın yargılandığı dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne getirilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27'nci Dönem Milletvekili Hüda Kaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgusunun ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Hüda Kaya Kobani Hukuk Politika Haberler

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