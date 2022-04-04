HDP'li vekil Saruhan Oluç, kameralar karşısında rahatsızlandı! Apar topar basın toplantısını sonlandırdı
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Bir süre sonra konuşmasını sonlandıran Oluç, "Kusura bakmayın, basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü" dedi. Ayakta durmakta güçlük çeken vekil daha sonra salonu terk etti.
Hdp İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenlendi. Vekil konuşmasına, Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek başladı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Kısa bir süre konuşan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, açıklaması esnasında rahatsızlandı. Basın toplantısını gerçekleştiren Oluç'un konuşmakta zorluk çektiği görüldü.
HEMEN TOPLANTIYI BİTİRDİ
Hakkı Saruhan Oluç, bu esnada kameralara dönerek, "Kusura bakmayın. Basın toplantısını sonlandıracağım. Biraz rahatsızlandım çünkü." ifadelerini kullandı. Oluç, salondan çevresindeki isimlerin koluna girmesiyle ayrıldı.