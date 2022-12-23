HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti! İşte son durum

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti. Meclis'teki vekil sayısı 579'a düşerken AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, DP ve Memleket Partisi 2'şer, BBP, DEVA, DBP, SP, Yenilik ve Zafer partileri 1 vekile sahip oldu. TBMM'deki bağımsız vekil sayısı ise 4.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi dün Meclis'te 330 kabul oyu ile kabul edildi. Güzel'in vekilliğinin düşmesine yönelik oylamada 42 de ret oyu verildi. Bu durum sonrasında TBMM'deki sandalye dağılımı da değişmiş oldu.

TBMM'DEKİ SON DURUM

Güzel'in vekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'deki milletvekili sayısı 579'a gerilerken yeni milletvekili dağılımı şu şekilde oldu: AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, DP ve Memleket Partisi 2'şer, BBP, DEVA, DBP, SP, Yenilik ve Zafer partileri 1, bağımsız 4.

"TUTUKLU OLMASI NEDENİYLE YASAMA FAALİYETLERİNE KATILAMADIĞI" GEREKÇESİ

Öte yandan Güzel'in terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tutuklanması ve bu nedenle "yasama faaliyetlerine katılamadığı" gerekçesiyle vekilliğinin düşürüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan, Semra Güzel ile silahlı ve samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Mart ayı başında Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılarak "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasından yakalama kararı çıkarılmıştı. Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul'da yakalanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.