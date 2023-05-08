HDP'li Meral Danış Beştaş, Bakan Yanık'ın İmamoğlu provokasyonu açıklamasına tepki gösterdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Danış Beştaş, "Organize olduğu her haliyle aleni olan Erzurum'daki olayları iktidarın bakanı meşrulaştırıyor. Çocukların dahi ağır yaralandığı bu olaydan hoşnut görünen bakana cevabı Erzurum halkı sandıkta verecek" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da dün uğradığı saldırıya ilişkin "Nitekim Erzurum belli hassasiyetleri olan bir yerdir. Maalesef Van mitingindeki o işaretlerden, HDP seçmeniyle flörtleşmeden sonra Erzurum'un belli bir tepki göstereceğini varsaymak gerekiyordu" sözlerine tepki gösterdi. Beştaş, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Organize olduğu her haliyle aleni olan Erzurum'daki olayları İktidarın Bakanı meşrulaştırıyor. Çocukların dahi ağır yaralandığı bu olaydan hoşnut görünen bakana cevabı Erzurum halkı sandıkta verecek. Fakat tehlikeli olan şu ki; iktidar bu vahim olayları meşrulaştırıyor ve normalleştiriyor. Çok kıymetli halkımıza şunu söylemek isterim: İktidarın provokasyonlarına geçit vermeyelim."