HDP'li isimden Akşener ve Yavaş resti: İkisine de HDP'lilerin vereceği oy yok

2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi siyaset arenası hareketleniyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıklarken; Millet İttifakı'nın adayı ise belirsizliğini koruyor.

KULİSLERDE AKŞENER'İN DE YAVAŞ'IN DA ADI GEÇİYOR

Hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener, aday olacak ismi zamanı gelince açıklayacaklarını söylese de kulislerde adaylık için Kılıçdaroğlu, Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı geçiyor.

HDP'Lİ İSİM RESTİ ÇEKTİ: ONLARA HDP'LİLERDEN OY YOK

Aday olacak isimler gündemdeki yerini korurken eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Akşener ve Yavaş'ın adaylığına kapıyı net bir şekilde kapatan Pir, "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" dedi.

BULDAN DA AKŞENER'İN ADAYLIĞINA SICAK BAKMAMIŞTI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.