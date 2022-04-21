HDP'li Gergerlioğlu: 'Müzisyenler pandemide çok büyük sıkıntılar çekti'

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, müzisyenlerin koronavirüs pandemisinde çok büyük sıkıntılar çektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hak ihlallerinden örnekler vererek TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevini yapmadığını savundu.

Kovid-19 sonrası bir de "ekonomik felaketin" yerleşmesiyle müzisyenlerin intiharlarında çok önemli bir artış olduğunu öne süren Gergerlioğlu, "Vekili olduğum Kocaeli Derince'de yine bir müzisyen yaşamına son verdi. Maalesef ki müzisyenler pandemide çok büyük sıkıntılar çekti. Sonrasında da bir de iktidarın oluşturduğu ekonomik felakete yakalandılar." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Ankara'da bir basın toplantısında yanına yaklaşan bir vatandaşın kendisiyle konuştuğu için güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldığını belirterek, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.