HDP'li bir yöneticinin' Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir' dediği iddiası partiyi ayağa kaldırdı

HDP'li bir yöneticinin Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Başkan Selahattin Demirtaş için "Bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiası partide büyük tepki topladı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "HDP'de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir. Yetkili hiç değildir" ifadesini kullanırken Saruhan Oluç da iddiaya ateş püskürdü.

Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polisevine düzenlenen saldırıyı kınaması sonrası başlayan tartışma sürerken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün dikkat çeken bir iddiayı köşesinde paylaştı.

"DEMİRTAŞ BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE PARTİ DIŞINA İTİLİR"

Saymaz kaleme aldığı yazıda ismi zikredilmeyen bir HDP'li yöneticinin "Selahattin Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle" dediğini öne sürdü.

HDP'DEN DEMİRTAŞ İDDİASINA SERT TEPKİ

Gündeme getirilen iddia özellikle partide büyük tepki çekti. Konuya dair ilk eleştiriler HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.

"BÖYLE BİR HDP YÖNETİCİSİ OLAMAZ"

Saruhan Oluç, "Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta" ifadesini kullandı.

"HDP'DE KİMSE KENDİNİ GİZLEYEREK KONUŞMAZ"

Oluç'un ardından bir başka tepki de Tayip Temel'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Temel, "HDP'de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz. İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP'li değildir. Yetkili hiç değildir" dedi.