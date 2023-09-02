HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

HDP'li Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçim sürecinde destekledikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yapıp bazı bakanlıklar için söz vermesine tepki gösteren Beştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Böyle bir şey olabilir mi? Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti'den seçime giren HDP'li Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, katıldığı programda seçimde destek verdikleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile bakanlıklar için yaptığı gizli protokolü hatırlatan Beştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik." dedi.

YAPTIĞI ANLAŞMA TEPKİ ÇEKTİ

28 Mayıs seçimleri için birçok parti ile ittifak kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden mağlubiyetle ayrıldı. Seçim bitse de bu yenilginin yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu parti içinde istifa çağrılarıyla karşılaşırken, ittifak ortakları ise Meral Akşener gibi yaptıkları konuşmalarda CHP liderini hedef alıyor. Özellikle Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile gizli bir protokol imzaladıklarını söylemesi ve bunun CHP lideri tarafından kabul edilmesi büyük yankı uyandırdı.

ÖZDAĞ'A, 3 BAKANLIK VERMİŞ

"Üç bakanlık için yazılı mutabakat imzaladıklarını" açıklayan Özdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı için de sözlü anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Önceki gün ise Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde iki bakanlık için daha "söz" verdiğini açıkladı. Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık" dedi.

"KORKUNÇ BULUYORUM"

Bu açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP kanadından da tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yapıp bazı bakanlıklar için söz vermesine tepki gösteren Erzurum Milletvekili Beştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik? Milyonlarca insan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedik, 'Bir oy YSP'ye (HDP) bir oy Kılıçdaroğlu'na dedik. Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez" dedi.