HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İmamoğlu'na yapılan saldırı provokasyondur

ŞANLIURFA'da Yeşil Sol Parti'nin mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Erzurum'da İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırının provokasyon olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da Yeşi Sol Parti tarafından miting düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitinge gelenler, polis noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

"Dün Erzurum'da olanları gördünüz. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırı bir provokasyondur. Bu iktidarın organize bir saldırısıdır. Dün Tarsus'ta seçim aracımıza saldırı yapıldı. Bu toplumda tedirginlik yaratıp, insanlar seçim mitinglerini yapmasınlar, mücadeleden vazgeçsinler, sandığa gitmesinler istiyorlar. Ama bu halk asla provokasyonlara prim vermez, tezgahları boşa çıkaracak. Bu yol demokrasinin yoludur. Kararlılıkla yürüyeceğiz bütün tezgahları ve provokasyonları boşa çıkaracağız"dedi.