HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: 'Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van'da düzenlenen mitingde seçimde seçmenin oylarıyla Yeşil Sol'u Türkiye'nin birinci partisi yapacaklarını belirtti. Ayrıca, dağılma sırasında bazı küçük grupların terör örgütü lehine slogan atması üzerine polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı.

VAN'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yarın güzel bir gün olacak. Yarın tarih bir kez daha yazılacak. Yarın siyasetin cemresi sandıklara düşecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Van birinci sıra milletvekili adayı Pervin Buldan, Beşyol mevkisinde düzenlenen mitingde konuştu. Seçimde seçmenin oylarıyla Yeşil Sol'u Türkiye'nin birinci partisi yapacaklarını belirten Buldan, "Evet, yarın güzel bir gün olacak. Yarın tarih bir kez daha yazılacak. Yarın Van'ın tarihini de Türkiye'nin tarihini de sizler yazacaksınız, bizler yazacağız. Yarın siyasetin cemresi, sandıklara düşecek, sevgili halkımız. Yarın bir kez daha, 'Buradayız' diyeceğiz, irademize sahip çıkacağız ve oylarımızı kullanıp Yeşil Sol'u Türkiye'nin birinci partisi yapacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini dolaştık. Bugün Van'dayız ve sizlerle birlikteyiz. Her yerde söz kurduk. Her yerden mesajımızı verdik ama artık yarın söz sizde, yarın mühür sizde, mühür sizin elinizde. Mührünüzü, Yeşil Sol'un altına öyle bir vurun ki Erdoğan 50 artı 1'i rüyasında bile görmesin. ve Yeşil Sol'un altına mührünüzü öyle bir vurun ki talancılar, kayyumcular, hırsızlar, bu ülkeyi soyanlar, bu ülkeye, halkımıza, halklarımıza açlığı, sefaleti, yoksulluğu, şiddeti inkarı ve baskıyı reva görenler artık gitsinler. Arkalarına bile bakmadan gitsinler" diye konuştu.

Mitingin ardından kalabalık dağıldı. Cadde ve sokak aralarına dağılan bazı küçük grupların terör örgütü lehine slogan atması üzerine polis uyarıda bulundu. Grupların slogan atmayı sürdürmesi üzerine toplumsal müdahale araçlarından su sıkılıp müdahale edildi ve 6 kişi gözaltına alındı.