Bakan Şimşek'ten Eğitim Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda etrafımıza baktığımız zaman maalesef insanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Böyle bir dünyada gelecekte karşımıza çıkabilecek tehditlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız tabii ki eğitimdir." dedi.

Bakan Şimşek, Şahinbey Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesinin son 10 yılda 253 bin genci Çanakkale'ye gönderdiğini, Çanakkale ruhunu ve destanını yerinde görme, hissetme imkanına kavuşturduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Tabii bu yolculukta sadece Çanakkale'yi görmeyeceksiniz. Yeni dostluklar, yeni bilgiler edineceksiniz. Çanakkale ruhunu derinden hissedeceksiniz, esas olan bu zaten. Sevgili gençler, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık çatışmalar, savaşlar, belirsizlikler maalesef yeni normale dönmüş. Şu anda etrafımıza baktığımız zaman maalesef bütün değerleri, insanlık adına bütün değerleri yok eden, vicdanın kalmadığı, soykırım ve maalesef zulmün hüküm sürdüğü bölgeler var. Böyle bir dünyada gelecekte karşı karşımıza çıkabilecek tehditlere karşı güçlü bir şekilde durabilmemiz için en büyük silahımız tabii ki eğitimdir. En büyük birikimimiz, en büyük gücümüz siz gençlerimizsiniz. Fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde başarılı olmamız lazım. Roket bilimi derler ya bunun için temel bilimlerde başarı gerekiyor. Hava savunma sistemi tamamen matematik, fizik. Dolayısıyla gerçekten çatışmaların, kuralsızlıkların hüküm sürdüğü bir dönemde tehditlere karşı en büyük kaynağımız sizlersiniz."

Çocukluğunda köyünde elektrik olmadığını, içme suyunun sadece kuyulardan sağlandığını, tek odalı bir evde yaşayan 9 çocuğun en küçüğü olduğunu anlatan Bakan Şimşek, Türkiye'nin 1970-1980'li yıllara göre muazzam bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Fırsat eşitliği

Şimşek, "Son 20-25 yılda ülkemiz muazzam bir şekilde kalkındı ve gelişti. Ülkemizde fırsat eşitliği var. Ben Türkçeyi ilkokula başladıktan sonra öğrendim, tek kelime Türkçe bilmiyordum. Anne babam okuma fırsatı bulamamışlardı ve Türkçe bilmiyorlardı. Türkiye'de fırsat eşitliği olmasa benim gibi kardeşleriniz bugün buraya gelemezdi. Biz ülkemizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz büyük bir başarı hikayesi ve fırsat eşitliği sağlamıştır. Sabırla çalışacağız. Nereden başladığınız önemli değil. Esas olan nereye yürüdüğünüzdür. Çanakkale'deki destanı yazanların hangi zorluklarla yazdığını göreceksiniz." dedi.

Gençlere bol kitap okumaları, sporla, sanatla uğraşmaları, yabancı dil öğrenmeleri, teknolojiye hakim olmaları tavsiyesinde bulunan Şimşek, "Ama dijital bağımlı olmayın. Teknolojiye hakim olmak başka bir şey, dijital bağımlılık başka bir şeydir." diye konuştu.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Bakan Şimşek, gençlerin Çanakkale'ye yapacağı ziyaretin geçmişle olan ilişkileri güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilere yönelik desteklerin artarak sürdüğünü ifade ederek, 10 yıldır devam eden "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi" ile şu ana kadar çoğunluğu öğrencilerden oluşan 253 bin kişiyi Çanakkale'ye gönderdiklerini kaydetti.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.