Haydar Aliyev ve Parlamentarizm Konferansı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen 'Haydar Aliyev ve Parlamentarizm' konulu konferansa üye ülkelerden milletvekilleri ve ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Haydar Aliyev ve Parlamentarizm" konulu konferans düzenlendi.

Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen konferansa, üye ülkelerden milletvekilleri ve ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, etkinlikte yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılının sadece Azerbaycan'da değil tüm Türk dünyasında coşkuyla kutlandığını belirtti.

Er; Aliyev'in, Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra ortaya çıkan karmaşık durumda, halkın isteği üzerine yönetime geldiğini ve belirlediği kalkınma stratejisi ve yaptığı çalışmalarla ülkenin bağımsızlığını kalıcı kıldığını vurguladı.

Aliyev'in siyasi bilgeliği ve ilerici fikirlerinin, Azerbaycan'ın gelişmesi için güvenilir bir temel haline geldiğini söyleyen Er, "Haydar Aliyev, Türk devletleri arasında birlik, beraberlik ve işbirliğinin geliştirilmesine öncelik vermiştir. Türk dünyasının birliği fikrini savunmuş ve Türk halklarının yakınlaşmasının önemine vurgu yapmıştır." diye kaydetti.

Er, Aliyev'in Türk devletleri ile ilişki ve işbirliklerini pekiştirdiğini bildirerek, "Haydar Aliyev'in Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışması adına gösterdiği çaba ve girişimler, Türk dünyasının uluslararası arenada itibarının ve nüfuzunun artmasında temel rol oynamıştır." ifadelerini kullandı.

"Haydar Aliyev ve Parlamentarizm" konulu konferansa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile TÜRKPA üyesi ülkelerden parlamenterler katıldı.