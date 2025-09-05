Hayati Yazıcı: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi İçin Belli Bir Ölçekte Yol Aldık

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı' kapsamında partililerle bir araya geldi. Yazıcı, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili somutlaşmış söylemleri ve ortaya konmuş iradelerin neredeyse bir ay sonra başlangıcının bir yılını dolduracağını belirterek, "Bu konuda da belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesiyle alakalı bir al-ver durumu asla söz konusu değil" dedi.

' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı' kapsamında Diyarbakır'a gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, il başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yazıcı, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirlerle buluşmak, parlamentonun tatile girdiği bu iki aylık evrede bütün milletvekillerin, partinin bütün merkez organlarını ve planlamanın yapıldığı ildeki bütün yönetim kadrolarıyla birlikte kendilerine yetki, destek ve güç veren halkla buluştuklarını söyledi. Yazıcı, Türkiye'yi bir yerden alıp bir yere getirdiklerini belirterek, bugünün Türkiye'sinin devraldıkları Türkiye olmadığını, kıyas edilecek durumda olmadığını, her alanda fark ve hamle yaptıklarını kaydetti. Dünyada hem güneyde hem kuzeyde önemli savaşların devam ettiğine değinen Yazıcı, "Rusya-Ukrayna savaşını da bir yana bırakalım. Bir tanesi daha var ki her savaş kötüdür. Ortadoğu'da Gazze'ye yönelik, Gazze topraklarında yaşayan her canlıyı hiçbir ayrım yapmadan, canı olmayan unsurlarla birlikte bir eşya gibi görerek hayatını sonlandıran, gaddarca, alçakça bir girişim var. Neredeyse 2 yıla varacak, devam ediyor. Bu vahşi savaş devam ediyor. Ortadoğu'da zalim Netanyahu hükümeti yönetimindeki İsrail, bugüne kadar yaptıkları yetmezmiş gibi önüne hedef koymuş, Gazze'nin tamamını işgal etmek ve orada yaşayanları başka yerlere sürmek suretiyle direnenleri de bir eşya gibi, insan olarak görmeksizin yok etme amacını deklare etmek suretiyle yaptığı planları dünyanın göz önünde paylaşmaktan icap duyuluyor. Bize göre yaşama hakkı Paris'te başka, Bağdat'ta başka, Londra'da başka, Şam'da başka bir hale gelmez. Yaşama hakkı bütün hak ve özgürlüklerin temelidir. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin hassasiyeti bütün dünyada insanlığın ortak vicdanın sesi konumundadır" diye konuştu.

"Artık bu işi sonlandıralım"

40 yılı aşkın süreden bu yana birliği, bütünlüğü bozmaya, nifak sokmaya, dış güçlerin de desteğiyle terörist faaliyetlerle karşı karşıya kalındığını ifade eden Yazıcı, "Kararlı bir biçimde milletimiz birliğine, bütünlüğüne zarar vermemeyi gözetmek suretiyle mücadeleyi sürdürdük. Artık bu işi sonlandıralım. Bu konuda da belli bir ölçekte de yol almış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu hedefin gerçekleşmesiyle alakalı bir al-ver durumunun asla söz konusu olmadığının altını çizen Yazıcı, "Bu ülkenin vatandaşları eşittir. Bu ülkede sağlanmış tüm haklara herkes sahiptir. Yasa önünde de eşittir. İmkanlar ölçeğinde de eşittir. Dolayısıyla kardeşliğimizi pekiştirmeyi silahla silahlı mücadeleyle yok etmeye kalkanlarında durup muhasebe yapmalarını o örgütün kuruluşunu sağlamış olan kişinin iradesini de ortaya koymak suretiyle yapılan çağrılarla belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yazıcı, "Komisyonun çalışma çerçevesi bellidir. Terörsüz Türkiye'yi sağlama. Sorunlarımızı oturup konuşuruz, tartışırız ve kaldı ki AK Parti iktidarları süresince bizden önce yapılmamış, ihmal edilmiş veya yanlış uygulanmış birçok uygulamayı ortadan kaldırdık. Türkiye'de insanlarımızın talep ettiği, hak olarak nitelenebilecek alanlardaki sorunları giderdik. O hatları kullanmanın yollarını belirledik. Araçlarını da tahsis ettik. Böyle bir yürüyüşümüz var. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR