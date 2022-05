Havran'da Filistin ile 'Kardeşlik ve İşbirliği' protokolü - Haberler

Balıkesir'in Havran ilçesinde Filistin Salfeet Belediyesi ile Havran Belediyesi arasında 'Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü' Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından törenle imzalandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimi ile başlayan görüşmeler sonucunda Filistin Salfeet Belediyesi arasındaki protokol Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi tarafından Havran Belediye Meclis Salonu'nda imzalandı. İmza törenine, Salfeet Belediye Meclis üyeleri, Havran Belediye Meclis üyeleri, Havran'da faaliyet gösteren Oda Başkanları ve muhtarlar katıldı.

Tören sırasında bir konuşma yapan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Protokol için yaklaşık bir yıl önce Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz'ın girişimi ile başlayan çalışmalar sonunda Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü son şekline geldi ve Salfeet Belediye Başkanı Sayın Abdul Karim Zubaidi beraberinde Meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile ilçemize geldiler. Pazar gününe kadar kendilerini Havran'da misafir edeceğiz ve Havran'daki ticari, sanayi tesisleri, tarihi, kültürel ve sosyal mekanları ziyaret edecekler. Daha sonra biz de Selfeet şehrini ziyaret ederek ticaretten, kültüre kadar ilişkilerimizi geliştireceğiz." dedi.

Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Zubaidi imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Gördük ki Havran ilçesi bizim ilimize çok benziyor. Bizim ilimiz zeytin, zeytin yağı, üzüm gibi benzer ürünler ile geçimini sağlayan bir beldedir. İş birliğimiz her iki şehre her alanda katkı sağlayacaktır. Sizlerin bizleri ve özellikle Kudüs'ü ziyaret etmesi son derece önemli ve memnuniyet verici. Kardeşlik ve İşbirliği Protokolümüz hayırlı olsun inşallah." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Birol Şahin, "Yücel Yılmaz başkanımız Filistin ve Salfeet şehri ile yapılan bu Kardeşlik ve İşbirliği Protokolü'nü çok önemsiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in sesini Birleşmiş Milletler'de her devletin önünde ve her platformda duyurmaya, Kudüs davasının zafer ile sonuçlanması için çaba sarf ediyor. Bizim için Kudüs ile Konya'nın, İstanbul'un Ankara'nın, Balıkesir'in farkı yok. Artık Havran ile Salfeet'in de bir farkı olmayacak, ikisi de bizim şehrimiz. Biz zaten kardeşiz bu protokol ile Belediyelerimiz de kardeş oluyor. Havran, Balıkesir artık sizin de şehriniz, Salfeet artık bizim de şehrimiz. En kısa zamanda özgür, büyük Filistin ve Kudüs ile kardeşliğimizi daha da pekiştireceğinize inanıyoruz. Protokol hayırlı olsun." diye konuştu. - BALIKESİR

