Bakan Güler başkanlığında "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda mevcut faaliyetler ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda icra edilen toplantıya Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.
Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. - ANKARA