Hava Kuvvetleri Komutanları Türkiye'de Bir Araya Geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Mahmood Khan ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. - ANKARA