Hava Kuvvetleri Komutanları Türkiye'de Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi davetlisi Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Mahmood Khan ile Türkiye'de buluştu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Mahmood Khan ile bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Mahmood Khan ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
