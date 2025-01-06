Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, Dem Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam ediyor.

İmralı dönüşü geçen hafta ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden DEM Parti heyeti, sonrasında MHP lideri Bahçeli ile görüşmüştü.

Haftanın ilk gününde siyasi partilere ziyaretine devam eden DEM Parti heyeti, bugün de Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu ile görüşen heyetten çıkışta dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA"

Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından gazeteciler, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "İmralı'nın kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak" sözlerini sordu. Gelen soruya "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklama." diyen Önder, "Bizim genel yaklaşımımız barış sürecini bir felaketle tarif etmek değil. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Eş genel başkanımızın da yaklaşımı bu şekilde." cevabını verdi.

TÜLAY HATİMOĞLULLARI NE DEMİŞTİ?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen halkla buluşma programında Hatimoğulları, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Orta Doğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz."