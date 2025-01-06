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DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı

AK Parti ile DEM heyeti arasındaki görüşme başladı
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Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

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İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, bu hafta ziyaretlerine Gelecek Partisi ile başladı. Görüşme sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "İmralı'nın kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak" sözlerinin sorulduğu Sırrı Süreyya Önder, "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklama. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, Dem Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından siyasi partileri ziyaret etmesiyle devam ediyor.

İmralı dönüşü geçen hafta ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden DEM Parti heyeti, sonrasında MHP lideri Bahçeli ile görüşmüştü.

Haftanın ilk gününde siyasi partilere ziyaretine devam eden DEM Parti heyeti, bugün de Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Ahmet Davutoğlu ile görüşen heyetten çıkışta dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA"

Gelecek Partisi ile görüşmelerinin ardından gazeteciler, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "İmralı'nın kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak" sözlerini sordu. Gelen soruya "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklama." diyen Önder, "Bizim genel yaklaşımımız barış sürecini bir felaketle tarif etmek değil. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin. Eş genel başkanımızın da yaklaşımı bu şekilde." cevabını verdi.

TÜLAY HATİMOĞLULLARI NE DEMİŞTİ?

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen halkla buluşma programında Hatimoğulları, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Orta Doğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir. Bir noktanın daha altını çizeceğim. Bu süreç önemli bir süreç, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz."

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Nede çok eş başkanı var , sarı torba ahalisi hepsi

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Baglami neyse sen açlıkla o zaman çikip bu aciklama doğru degil haddi aşan bi aciklama desene ne lafi geveliyor sun

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Haber YorumlarıÖmer:

1. Çözüm süreci, habur rezillikeri ve hendeklerde 1000 asker şehid. 2. Çözüm süreci hedefleri ülkeyi Gazze' ye çevirmek. Yeniden seçilmek, teröristlerin oyunu almak AKP için hayati önem taşıyan konulardır.

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Haber Yorumlarıhasan polat:

Devlet işini bilir.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Baglamini ben söyleyeyim o gari demirtasa koğuş arkadaşı olmak istiyor ipleri başka yerde

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Haber YorumlarıBlackened:

Sizin üzerinizde bu millet bir tepinir!!! Ne demek lan heryef Gazze olur? Hangi bağlamdan çıkıyor bu laf? Siz kimsiniz?

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

TAMAM, BİLMEM NEYİNDEN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA AMA, BÖYLE ORTALIĞI GALEYANA GETİRECEK SÖZLERİ SÖYLEMEMELERİ YÖNÜNDE UYARIRSANIZ UYGUN OLUR.

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Haber YorumlarıErkan Can :

chp ye pkk ile birlik oluyor diye sallayanlar vardı terörist başını çıkaracak mısınız yalanıseverler ?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

hatimogullari bu cesareti nerden aliyor dersiniz dem partisinin gercek amaci ve ne istedigi zaten biliniyor acaba yeni anayasa veya erdoganin yeniden secilmesi hususunda kapali kapilar ardinda karsilikli bazi sözlermi verildi halktan saklanan bir durum oldugu gayet acik ve net,ayrica erdogan niye kendini bu imrali olayinin disinda tutmaya calisiyor buda manidar dem akp mhp sayet bir tezgah icinde degilse derhal bir daha secilmenin önünü acma amaclari olmadiginin garantisini vermeliler.

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Ne kadar da faşis salyalı varmış burda

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