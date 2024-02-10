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Hatay'da Lütfü Savaş için anket yapıldı! Sonuç pek hoşuna gitmeyecek

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Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday olması sonrası patlak veren tartışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıldönümündeki anma töreninde de protesto edilen Savaş'la ilgili kentte yapılan anket çalışması CHP yönetimini kara kara düşündürecek.

Hatay'da Lütfü Savaş için anket yapıldı! Sonuç pek hoşuna gitmeyecek

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 7-9 Şubat 2024 tarihleri arasında Hatay'ın 11 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 1500 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün bir yerel seçim olsa, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketten çıkan sonuç şöyle;

  • Oy veririm: %30,2
  • Oy vermem: %45,6
  • Belki veririm, belki vermem: %10,4
  • Cevap yok: %13,8
Haberler.com / İsmail Elal - Politika

Lütfü Savaş Hatay Politika Güncel Haberler

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