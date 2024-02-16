Hatay'da Lütfü Savaş'a soğuk duş! Son seçim anketinde adeta çakıldı

Halkın tepkisine rağmen CHP yönetimi tarafından "Alternatifi yok" denilerek tekrar aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yapılan son seçim anketinde adeta çakıldı.

SAVAŞ'A DESTEK YÜZDE 25'E KADAR DÜŞTÜ

ORC Araştırma tarafından 11-13 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada 1970 katılımcıya "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete oy verenlerin yüzde 25'i tercihini Lütfü Savaş'tan yana kullanacağını belirtirken, AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e destek vereceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 42 seviyelerine kadar yükseldi.

İşte anketten çıkan sonuç;

AK Parti | MEHMET ÖNTÜRK: %41,9

CHP | LÜTFÜ SAVAŞ: %25,1

TİP | GÖKHAN ZAN: %8,2

İYİ Parti Adayı: %4,5

DEM Parti Adayı: %2,6

Zafer Partisi Adayı: %2,2

YRP Adayı: %2,1

Kararsız: %11,6

Diğer Adaylar: %1,8

2019'DA DESTEK YÜZDE 55 SEVİYELERİNDEYDİ

2019 yerel seçimlerinde Lütfü Savaş, yüzde 55'in üzerinde bir oy oranıyla seçilmişti. Aynı seçimde AK Parti'nin adayı ise yüzde 43'e yakın bir oy almıştı.