Hatay'da kalıcı konutların teslimine aralık ayında başlanacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da kalıcı konutların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yayman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi birebir sahiplendiğini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hatay davası benim şahsi davamdır" sözünü anımsatan Yayman, "Bu sözü 81 vilayet içinde hiçbir vilayet için söylememiştir ama Hatay için söylemiştir. Hatay bu kadar özel bir yerdir." diye konuştu.

Yayman, depremin Hatay'da yol açtığı hasara dikkati çekerek, "'Kahramanmaraş Pazarcık depremi' dense de bu depremin adının 'Hatay depremi' olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. Depremin adı farklı olsa da merkezi Hatay'dır." dedi.

"Yaraları sarmanın birinci şartı kalıcı konutların yapılması"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayısız defa Hatay'ı ziyaret ettiğini anlatan Yayman, depremin olduğu andan itibaren Hatay'a gelen eski ve yeni bakanlara da teşekkür etti.

Hüseyin Yayman, depremin yaralarını sarmanın birinci şartının kalıcı konutların yapılması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depremzede kardeşlerimizin sorunlarını çözme noktasında büyük bir fedakarlıkla, seferberlik duygusuyla çalışıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Biz, o insanlara bir ev, konteyner versek dahi evladını, annesini, babasını kaybetmiş insanların acılarını ortadan kaldıramayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama insanların yaralarını sarmak için elimizden ne geliyorsa Cumhur İttifakı olarak hepsini yapacağız. İnşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız. Aralık ayında evleri teslim etmeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımız Hatay'a gelecek ve evlerimizi teslim edeceğiz. Kalıcı konutlar peyderpey yapılacak. Hatay'da 220 bin konut yapılacak."

Herkesin Hatay'ı görmesini isteyen Yayman, "Söylediklerim asla oradaki atmosferi yansıtamaz. İnsanlardan tek ricam; gelsinler, Antakya merkezdeki yıkımı görsünler. Orada bir şehrin nasıl yok olduğunu bir ibret vesikası olarak görsünler." sözlerini sarf etti.

"Millet, 'evleri ücretsiz vereceğim' vaadine inanmadı"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Bu millet kendisine hizmet edeni unutmaz" sözünü hatırlatan Yayman, "Millet gerçeği görüyor. Bu gerçeği gördüğünün ispatı da şudur; genel seçimlerden önce bir partinin genel başkanı 'Ben size bu evleri ücretsiz vereceğim' dedi. İnsanlar buna inanmadı, bu vaade güvenmedi ve oylarını o partiye vermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay'ın önemli bir imtihan verdiğini belirten Yayman, "Hatay, 28 Mayıs seçiminde, 81 il içerisinde rengini kırmızıdan turuncuya çeviren illerden bir tanesi. Bu sözle değil, icraatla, hizmetle oluyor." görüşünü paylaştı.

"Siyasetçinin sicil amiri millettir" diyen Yayman, doğru çalışılmışsa milletin AK Parti'yi genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de iktidara taşıyacağını dile getirdi.

AK Parti'nin genel seçimlerdeki başarısının yerel seçimlerde de artarak devam edeceğini vurgulayan Yayman, "Ankara, İstanbul, Hatay, Adana, Antalya'da seçimleri tekrar kazanacağız, çok iddialıyız. 31 Mart'ta bir kez daha AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın zaferine Türkiye uyanacak. Bütün kamuoyu araştırmaları bunları ortaya koyuyor." diye konuştu.