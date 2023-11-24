Hatay'da deprem sonrası sorunlar büyüyor

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM Genel Kurulu'nda; "Hatay'ın özel korunmaya ihtiyacı var. Bazı arkadaşlar, kanunda özel statü gibi bir imkan olmadığını belirtiyor. Bu meclis bu ülke, şapkadan tavşan çıkarıldığına çok defa şahit oldu. Bugün istenirse, pekala nice hukuksuz KHK'lara şahit olmuş bu ülkede, Hatay halkının mağduriyetinin giderilmesi üzerine bir KHK çıkarılabilir. Böylece problemler çözülür" dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, dün TBMM Genel Kurulu'nda; depremden etkilenen Hatay'ın sorunlarını değerlendirdi. Çalışkan, şunları söyledi:

"Depremin üzerinden dokuz aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, halen sorunlar çığ gibi, hatta katlanarak devam ediyor. 6 Şubat depreminde cenazelerin yarıdan fazlası Hatay'dan çıktı. Geçtiğimiz hafta enkaz altından üç tane cenaze çıktı. Bu ailelerin yerine koyun kendinizi, acaba halen daha enkaz altında ceset var mı… Bu sorumsuzluğun, vicdansızlığın, ihmalkarlığın, Hatay'a üvey evlat muamelesi yapmanın en bariz göstergesi.

Bugün Hatay ulaşım sorunu yaşıyor, sağlık sorunu yaşıyor, barınma sorunu yaşıyor, güvenlik problemi yaşıyor, temel ihtiyaçlarında sıkıntı yaşıyor. En önemli problemlerden bir tanesi ulaşım. Halen Samandağ yolu, halen Narlıca-Altınözü yolu bitirilemedi. Belen Geçidi hala ihmal ediliyor. Ben burada AK Parti yöneticilerine şunu tavsiye ederim: Madem belediyeyi almaya heveslisiniz, halka bir yüzünüz olsun. Yüz kızarmadan oy isteyebileceğiniz icraatınız olsun. Bunun için de mümkünse Belen geçidini programa aldığınızı, ödenek çıkardığınızı, temel atacağınızı ve 2024 içinde de faaliyete geçeceğini belirtin.

Hatay'ın özel korunmaya ihtiyacı var. Bazı arkadaşlar, kanunda özel statü gibi bir imkan olmadığını belirtiyor. Bu meclis bu ülke, şapkadan tavşan çıkarıldığına çok defa şahit oldu. Bugün istenirse, pekala nice hukuksuz KHK'lara şahit olmuş bu ülkede, Hatay halkının mağduriyetinin giderilmesi üzerine bir KHK çıkarılabilir. Böylece problemler çözülür.

Hatay'ın belkemiği Uzun Çarşı esnafının mağdur olduğuna dikkat çeken Çalışkan, Hatay'da vatandaşların şehri terk ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ne yapılacağı bilinmiyor. Bir taraftan yıkacağız, bir taraftan tamir edeceğiz deniyor. Aynı şekilde ayakkabıcı esnafı, mobilyacı esnafı mağdur. Sanayi sitesi esnafı mağdur. Değerli milletvekilleri; Hatay devletine, milletine bağlı bir şehir. Değerli Başkanımızın bizzat yerinde de gördüğü gibi Hatay, büyük mağduriyet yaşıyor. Reyhanlı ilçesinde 55 vatandaşımız katledildi, bir iç hesaplaşma uğruna. Buna rağmen yüreğine taş bağladı, sesini çıkarmadı. Onun için, bugün Hatay'ın bir milli güvenlik problemi olduğu düşünülmeli. Hatay boşalıyor arkadaşlar! Atasözünde olduğu gibi, "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma" tehlikesi var. Siz 82 Afrin, 83 Kerkük derken 31 plaka Hatay elden gidiyor! Hatay boşalıyor! Hataylı insan gelecek görmediği için, belirsizlik olduğu için başka illere taşınıyor. Bugün acilen yapılması gereken şey; Hatay'ın problemlerinin çözülmesi, kira yardımının uzatılmasıdır."