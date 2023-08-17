Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sorunları çözmek için var gücüyle çalışıyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi'nin ardından Hatay'ın 15 ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sorunları çözmek için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

6 Şubat Depremi'nin ardından Hatay'ın 15 ilçesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Savaş, Yayladağı ilçesine bağlı Yoncakaya, Ayışığı, Kışlak, Hisarcık, Arslanyazı, Uluyol, Görentaş, Güveççi, Üçırmak ve Yukarıokçular mahallelerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri ve muhtarlar ile görüşerek talep ve önerileri yerinde dinleyen Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde yapılan hizmetler ve yeni yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hatay'ın depremden en çok etkilenen şehir olduğunu söyleyen Savaş, " Maalesef Hatay depremden en çok yara alan illerden bir tanesi. Depremin ilk günlerinden itibaren halkımızın sorunlarını ve eksiklikleri giderebilmek amacıyla sahalardayım ve mahalle ziyaretlerime devam ediyorum. Biliyorsunuz ki Hatay Büyükşehir Belediyesi de bir depremzede. Bütün hizmet binalarımız ağır hasarlı veya yıkılacak durumda. Ayrıca çok fazla personelimizi kaybettik. Kayıplarımız çok fazla olmasına rağmen 3 bin 800'den fazla insanımızı depremden kurtardık" dedi.

Deprem sonrası Hatay'da en fazla altyapı ve su sıkıntılarının da yaşandığını sözlerine ekleyen Başkan Savaş, " Asrın felaketi dediğimiz ve çok fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremden altyapımız çok fazla hasar aldı. Su kuyularımız kurudu ve birçok yerde sarsıntıdan dolayı şebekelerimizde kopmalar yaşandı. Enkaz kaldırma çalışmaları da gerçekleştirilirken yerinde ayrıştırmalar da yapıldığından dolayı altyapımız çok ciddi hasarlar alıyor. Deprem ve bu sıkıntılardan kaynaklı Hatay'ın çok fazla mahallesinde gördüğümüz kadarıyla su sıkıntıları oluşmuş. Ama bizler sıkıntılarını çözmek amacıyla sizlerleyiz. Sorunlarınızı çözmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçe nüfusu arttığından dolayı ihtiyaçlar da çok fazla arttı"

Savaş konuşmasında, "Antakya'da 30, Defne'de de iki mahalle maalesef depremde yok oldu. Yayladağı çok şükür diğer ilçelerimize göre daha iyi durumda. Ama sizler de biliyorsunuz ki depremden çok fazla hasar alan ilçelerden gelen insanlarımız artık buraya yerleştiklerinden dolayı buradaki mahallerimizde ihtiyaçlar arttı. Bizler eksikliklerinizi biliyoruz ama imkanımız da kısıtlı olduğundan yollarınızı ve ihtiyaçlarınızı planlama dahilinde en kısa süre içerisinde yapacağız" diye konuştu. - HATAY