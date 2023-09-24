İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon geçirmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Akşener'in son durumuyla ilgili bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 25 Eylül Pazartesi yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir." dedi.

Viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastanede tedavi altına alındı.

AKŞENER HASTANEYE KALDIRILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener rahatsızlandı. Viral enfeksiyon geçiren Akşener'in pazartesi ve salı günkü programları iptal edildi.

"PROGRAMLARI ERTELENDİ"

Akşener'in son durumu hakkında bilgi veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi: "Kamuoyumuza. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül Pazartesi) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir. Saygılarımızla."

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLAYACAKTI

Akşener 26 Mayıs'ta Eskişehir'e giderek partinin Büyükşehir ve Odunpazarı belediye başkan adaylarını açıklayacaktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i telefonla aradı. Akşener'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

OCAK AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Öte yandan Meral Akşener, kalp çarpıntısı şikayetiyle ocak ayında da hastaneye kaldırılmıştı. Tetkiklerinde sorun tespit edilmeyen Akşener, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.