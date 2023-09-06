Hasankeyf Kaymakamlığına yeni atama
Konya Hadim Kaymakamlığından Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali İmrak, göreve başladı. İmrak, ilçe protokolü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı ve tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali İmrak, göreve başladı.
Konya Hadim Kaymakamlığından Hasankeyf Kaymakamlığına atanan İmrak, ilçeye geldi.
Kaymakamlık önünde ilçe protokolü ve kurum müdürlerince karşılanan İmrak, göreve başladı.
İmrak, Kaymakamlık binasında Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven, İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, kamu kurum müdürleri ve muhtarlar ile tanışma toplantısı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Politika