Hasankeyf Kaymakamlığına yeni atama

Konya Hadim Kaymakamlığından Hasankeyf Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali İmrak, göreve başladı. İmrak, ilçe protokolü ve kurum müdürleri tarafından karşılandı ve tanışma toplantısı gerçekleştirildi.