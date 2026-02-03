Haberler

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda katip üye seçimi yapıldı

Güncelleme:
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yapılan seçimlerde, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır katip üye olarak belirlendi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda gerçekleştirilen katip üye seçimlerinde AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Katip Üye olarak seçildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Başkanlığında toplandı. Kirişçi, Katip Üye Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin komisyon üyeliği görevinin son bulduğunu hatırlatarak, "Bu sebeple Komisyon Başkanlık Divanında boş bulunan katip üyelik için seçim gündemiyle toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük'ünün 24'üncü maddesi uyarınca Komisyonumuzun Başkanlık Divanı seçimine geçebilmemiz için gerekli olan salt çoğunluk şu anda hazır bulunmaktadır. Dolayısıyla toplantı yeter sayımız vardır" ifadelerini kullandı.

Ardından Komisyon Başkanı Kirişçi, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın tek aday olarak teklif edildiğini ve gizli oylama yapılacağını belirterek oylamayı başlattı. Oylama sonucunda AK Parti'li Çakır, komisyonun Katip Üye olarak seçildi. Seçimlerin ardından söz alan Kirişçi, birleşimi kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
