Hasan Hasanov: Azerbaycan Savaştan Kalkınmaya Geçti, Zengezur Koridoru Tarihi Bir Zorunluluk

Hasan Hasanov, Azerbaycan'ın 2020 sonrası dönemde savaş sürecinden çıkarak yeniden inşa ve kalkınma aşamasına geçtiğini belirterek, Zengezur Koridoru'nun tarihi ve stratejik önemine dikkat çekti.

Azerbaycan'ın eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi Hasan Hasanov, bir dizi ziyaret kapsamında Kars'a gelerek Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenledi.

"Savaş döneminden kalkınma dönemine geçtik"

Azerbaycan'ın 2020 yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştığını ifade eden Hasanov, "Sovyetlerden kalan karmaşık ve uzun yıllar çözülemeyen bir sorunu geride bıraktık, toprak bütünlüğümüzü sağladık. 2020'ye kadar toplum psikolojik olarak savaşa hazırlanmıştı. Ancak bugün artık farklı bir aşamadayız. Önceliğimiz, geri kazanılan bölgelerde yaşamı yeniden kurmak, altyapıyı güçlendirmek ve ekonomik kalkınmayı sağlamaktır" dedi.

Türkiye ile ilişkilerin her süreçte güçlü olduğuna vurgu yapan Hasanov, "Savaş döneminde Türkiye'nin desteğini her alanda hissettik. Bugün de aynı dayanışma devam ediyor. Sayın İlham Aliyev ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü diyalog ve karşılıklı güven, bölgedeki projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor" diye konuştu.

"Zengezur Koridoru tarihi bir zorunluluktur"

Zengezur Koridoru'nun ortaya çıkışının tesadüfi olmadığını belirten Hasanov, sürecin 1920'li yıllara dayandığını söyledi. O dönemde Zengezur bölgesinin Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildiğini hatırlatan Hasanov, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki doğrudan kara bağlantısını engellediğini dile getirdi.

Hasanov, "Mustafa Kemal Atatürk döneminde İran'dan alınan küçük bir toprak parçasıyla sınırlı bir temas sağlandı. Ancak bu bağlantı uzun yıllar kapalı kaldı. Özellikle Nahçıvan ile Azerbaycan'ın ana karası arasındaki ulaşımın İran üzerinden sağlanması hem ekonomik hem de stratejik açıdan ciddi zorluklar doğurdu. Bu nedenle doğrudan bağlantı ihtiyacı her zaman gündemdeydi. Zengezur Koridoru işte bu ihtiyacın somut bir sonucudur ve yaklaşık 100 yıllık bir hedefi temsil etmektedir" diye konuştu.

"Koridor küresel ticaretin önemli hatlarından biri olacak"

Projenin yalnızca bölgesel değil uluslararası bir boyut taşıdığını vurgulayan Hasanov, Zengezur Koridoru'nun Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yolları açısından stratejik bir alternatif oluşturacağını ifade etti.

"Bu hat, Çin'den Avrupa'ya uzanan lojistik ağın önemli parçalarından biri olabilir. Orta Koridor'un güçlenmesiyle birlikte taşımacılık süreleri kısalacak, maliyetler düşecek ve bölge ülkeleri ekonomik olarak önemli kazanımlar elde edecek" diyen Hasanov, tüm tarafların projeden fayda sağlayacağını kaydetti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında henüz kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanmadığını hatırlatan Hasanov, sürecin büyük ölçüde Ermenistan'daki iç siyasi dengelere bağlı olduğunu söyledi. Türkiye ve Azerbaycan'ın altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hasanov, siyasi uzlaşının sağlanması halinde projenin hızla tamamlanabileceğini dile getirdi.

"Türk dünyasında iş birliği yeni bir güç oluşturuyor"

Hasanov, Türk dünyasındaki değişime de dikkat çekerek geçmişte yaşanan rekabetin yerini giderek iş birliğine bıraktığını söyledi. "Tarih boyunca Türk devletleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Bunun temelinde liderlik rekabeti vardı ve bu durum ortak gücün zayıflamasına neden oldu. Ancak günümüzde bu anlayış değişiyor" şeklinde konuştu.

Türk devletlerinin artık ortak hedefler doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizen Hasanov, "Ekonomi, ulaştırma, enerji ve kültürel alanlarda artan iş birliği, Türk dünyasını daha güçlü ve etkili bir aktör haline getiriyor. Bu birliktelik sadece bölgesel istikrarı değil, küresel dengeleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bugün ortaya çıkan bu dayanışma ruhu, tarihte eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşmış durumdadır" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı