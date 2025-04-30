Hasan Çilez'den Özgür Özel'e Siyasi Eleştiriler

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığının önünü açmak için birçok manevra yaptığını belirtti.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin sürekli siyaset ve toplum mühendisliği yapan bir siyasi hareket olduğunu, son zamanlarda da bu yöndeki gayretlerinin arttığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden hukuki süreci anımsatan Çilez, Özel'in önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, sonra da İmamoğlu'nu bertaraf ettiğini dile getirdi.

Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin sözlerini de değinen Çilez, şöyle konuştu:

"Sayın Özel kendi adaylığının önünü açmak için bir sürü manevraya girdi. Özgür Özel, kendi adaylığıyla ilgili taşları bir bir diziyor. Sayın Özel, siz Mansur Yavaş'a 'Sizin cumhurbaşkanı adayı olmanızı teklif edeceğim, bunu açıklayacağım, siz ne düşünüyorsunuz' diye sordunuz mu? Bu konuyu Ekrem İmamoğlu ile konuştunuz mu? Bu soruların cevabını bekliyorum. Siz bunu birlikte mi planladınız, yoksa bütün bunlar bir siyaset mühendisliği mi? Sayın Mansur Yavaş, istediğin zaman eline alıp oynatacağın bir nesne mi? Sayın Özgür Özel kiminle görüştü? Ne yaptı, ne oldu da 180 derece dönüş yaptı? Fırça mı yedi? Bir azar mı işitti?"

Çilez, CHP Genel Başkanı Özel'in savrulan siyaset tarzının, siyasetin seviyesini aşağıya çektiğini ifade etti.