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Hamza Dağ, Basmane çukurunu çözeceklerini söyledi

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Basmane çukuru olarak tanımlanan bölgedeki sorunları çözeceklerini söyledi.

Seçim çalışması kapsamında Kiraz, Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinde seçim otobüsü üzerinden halkı selamlayan Dağ, büyükşehir ve ilçe belediyeleri için destek istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, kamuoyunda Basmane çukuru olarak tanımlanan bölgedeki sorunları çözeceklerini ifade etti.

Dağ, şunları kaydetti:

" Bergama'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanıyla görüştüm. Biliyorsunuz İzmir'in kanayan yaralarından bir tanesi Basmane çukurudur. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane çukurunda önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Sayın başkan da bu konuda iyi niyetlerini ortaya koydular. Basmane çukurunu çözmek bize nasip olacak. Bunun için çalışacağız."

Kaynak: AA / Politika

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