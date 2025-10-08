Hamas ve İsrail Arasındaki Müzakerelerde Ateşkes ve Rehine Takası Konuşuluyor

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Hamas ile İsrail arasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devam eden müzakerelerde Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasını öngören barış planı kapsamında gerçekleştirilecek rehine takasına ilişkin isimlerin görüşüldüğünü açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereler devam ediyor. Taraflar arasında Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde sürdürülen görüşmelerde rehine takasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasını öngören barış planı kapsamında serbest bırakılması istenilen rehinelerin isimlerinin görüşüldüğünü belirtti. El-Nunu açıklamasında, "Arabulucular ateşkesin yürürlüğe girmesinin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çok büyük çaba sarf ediyor ve hepimiz arasında bir iyimserlik hüküm sürüyor. Müzakerelerde savaşın sonlandırılmasına ilişkin mekanizmalara, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesine ve rehine takasına odaklandık. Bugün, üzerinde anlaşılan kriter ve sayılara göre serbest bırakılması istenen rehinelerin listelerinin takasını gerçekleştirdik. Dolaylı müzakereler tüm tarafların ve arabulucuların katılımı ile devam ediyor" dedi.

"Hamas, eski Gazze liderlerinin cenazelerini talep etti"

ABD basınında dün yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail'den eski Gazze liderlerinin cansız bedenlerini talep ettiği öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in saldırılarında hedef aldığı Hamas'ın Gazze liderleri Muhammed Sinwar ve Yahya Sinwar'ın cenazelerinin iadesini istediğini yazdı. Haberde, Hamas'ın daha önce de aynı taleplerde bulunduğu ancak İsrail'in reddettiği belirtildi. - ŞARM EL ŞEYH