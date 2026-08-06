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Hamas: Ateşkes Sabote Edilmesin

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Hamas, ABD ile bölgedeki arabulucu ülkelere, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasını sabote etmesinin önüne geçmeleri çağrısında bulundu.

Hamas, ABD ile bölgedeki arabulucu ülkelere, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını sabote etmesinin önüne geçmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan, Ürdün'ün başkenti Amman'da dün düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından bugün yayımlanan ortak bildiriye ilişkin açıklama geldi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına ilişkin Türkiye, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün tarafından yayımlanan bildirinin memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ile arabulucu ülkelere de çağrıda bulunularak, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını "süregelen saldırılar, öldürmeler ve ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden geri adım atarak sabote etmesinin" önüne geçilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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