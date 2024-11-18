Hamas Siyasi Bürosu, Türkiye'ye mi taşındı? Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını yalanladı. Kaynaklar, "Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Katar Dışişleri Bakanlığı, "iki tarafın artık iyi niyetle müzakere etmediği" sonucuna varmasının ardından İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde arabuluculuk rolünü askıya aldığını duyurmuştu.

ABD merkezli CNN'e konuşan Katarlı bir diplomatik kaynak Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisinin "faaliyette olmayacağını, dolayısıyla (Hamas'ın) ülkeden ayrılabileceğini" söylemişti. Kaynak, görüşmelerin yeniden başlaması durumunda ofisin tekrar açılabileceğini söylemişti. Britanya merkezli The Financial Times da Washington'ın baskıları sonucu Katar'ın, Hamas liderlerinin ülkeden ayrılmasını istediğini yazmıştı. Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi Katar'daki Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınacağını öne sürmüştü.