Hamas Heyeti Kahire'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Hamas heyeti, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ele aldı. Görüşmede ateşkes anlaşmasının uygulanması ve ihlallerin önlenmesi konuları gündeme geldi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Reşad ile yapılan görüşmede ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını uygulamaya yönelik taahhüdünü yinelediği belirtilerek, ateşkes ihlallerini belgelemek ve durdurmak için arabulucuların gözetiminde "açık ve net bir mekanizma" kurulması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, görüşmede ayrıca Refah'taki tünellerde bulunan Hamas üyelerinin durumunun da ele alındığı belirtildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
