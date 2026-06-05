Haberler

Hamaslı yetkililer, ateşkesi görüşmek üzere Mısır'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasını tamamlamak ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşmek üzere üst düzey bir heyetin Kahire'ye geldiğini açıkladı.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasını tamamlamak ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşmek üzere üst düzey bir heyetin Kahire'ye geldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri sürüyor. Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasını tamamlamak ve ikinci aşamaya geçiş sürecini görüşmek üzere üst düzey bir heyetin Kahire'ye geldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahire'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "tekrarlanan saldırılarının durdurulması" ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için uygun mekanizmaların oluşturulmasını da ele alınacağı aktarıldı.

Hamas heyetinin Kahire'deki görüşmelerine grubun üst düzey isimlerinden Halil el-Hayya'nın başkanlık ettiği bildirildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı

Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üç katılım bankası birleşiyor
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

Çölde arızalanan kamyon 50 kişiye mezar oldu