Hamas, Ateşkes Görüşmeleri İçin Mısır'da

Hamas, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki heyetin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri için Mısır'da olduğunu açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmesinin ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, Gazze lideri Khalil al-Hayya başkanlığındaki bir heyetin Gazze Şeridi'ndeki ateşkes görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de olduğunu açıkladı. Hamas, heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Kahire'de olduğunu belirtti.

Öte yandan, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. - KAHİRE