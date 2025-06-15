Hamaney'den İsrail'e Uyarı: 'Çaresiz Kalacaksınız'

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile İsrail'e yönelik sert bir mesaj verdi. Videoda, İran'ın fırlattığı füzelerin görüntüleri yer alırken, Hamaney İbranice ve Farsça 'Çaresiz kalacaksınız' dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından füze görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak, İbranice ve Farsça "Çaresiz kalacaksınız" mesajı verdi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, İran'dan fırlatılan ve Tel Aviv'deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı. Hamaney, paylaşımında hem İbranice hem de Farsça olarak "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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