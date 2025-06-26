Hamaney: ABD’nin Siyonist rejimi kurtarma çabası başarısız oldu

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından İran'a yönelik saldırılara ilişkin yayımladığı ilk mesajda, "ABD, Siyonist rejimi kurtarmak için savaşa girdi ancak önemli bir başarı elde edemedi. Nükleer tesislerimize yapılan saldırılar uluslararası mahkemelerde bağımsız şekilde takip edilmelidir. ABD Başkanı olayları abarttı çünkü amaçlarına ulaşamadılar" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından yayımladığı ilk mesajda İran halkına seslendi. Büyük zaferler elde edildiğini ve milletin birlik içinde olduğunu vurgulayan Hamaney, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Hamaney, İsrail karşısında kazanılan zaferi kutlayarak, "Bunca yaygara ve büyük iddialara rağmen, Siyonist rejim İran'ın darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi. Böyle bir darbeyi hayal dahi edemezlerdi" dedi.

"Milletimiz yekvücut, omuz omuza, tek ses olarak durdu"

Yaklaşık 90 milyonluk İran halkının birlik ve beraberliğine dikkat çeken Hamaney, "Milletimiz yekvücut, omuz omuza, tek ses olarak durdu. Bu birlik milletimizin büyüklüğünü gösteriyor ve gerektiğinde yeniden güçlü şekilde yankılanacaktır" diye konuştu.

"İran'a saldırmanın ağır bedelleri vardır"

Silahlı kuvvetlerin düşmanın çok katmanlı savunma sistemlerini aşarak birçok şehir ve askeri bölgeyi güçlü silahlarla yok ettiğini belirten Hamaney, "Bu, Siyonist rejime açık bir mesajdır. İran'a saldırmanın ağır bedelleri vardır. Bu zafer, silahlı kuvvetlerimiz ve onları destekleyen halkımızın ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD, Siyonist rejimi kurtarmak için savaşa girdi ancak başarı elde edemedi"

ABD'nin doğrudan savaşa müdahil olduğunu aktaran Hamaney, "ABD, Siyonist rejimi kurtarmak için savaşa girdi ancak önemli bir başarı elde edemedi. Nükleer tesislerimize yapılan saldırılar uluslararası mahkemelerde bağımsız şekilde takip edilmelidir. ABD Başkanı olayları abarttı çünkü amaçlarına ulaşamadılar. İran ise karşı saldırıyla ABD'nin El-Udeyd üssüne ağır darbeler vurdu. Bazıları bunu küçümsemeye çalışsa da bu büyük bir gelişmedir. İran istediği zaman bölgedeki ABD üslerine müdahale edebilir ve bu gerekirse tekrarlanacaktır" dedi.

"Artık konu nükleer enerji değil, doğrudan İran'ın teslim olması isteniyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "teslim ol" çağrısını sert dille eleştiren Hamaney, "Artık konu nükleer enerji değil, doğrudan İran'ın teslim olması isteniyor. Böyle bir talep, köklü tarihi ve güçlü milli iradeye sahip bir ülke için alay konusu olur. ABD'nin gerçek amacı budur. Önceki başkanlar bunu açıkça söylemezdi çünkü kabul edilmeyeceğini bilirlerdi ama şu anki başkan bunu itiraf etti. İran halkı bu gerçeği iyi bilmeli" şeklinde konuştu.

"İran halkı her zaman zafer kazanacaktır"

İran'ın köklü bir medeniyete ve zengin kültüre sahip güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Hamaney, "ABD gibi ülkelerin İran'ın teslim olmasını beklemesi hem mantıksız hem gülünç. İran halkı her zaman zafer kazanacak. Allah bu milleti daima onurla korusun" ifadelerini kullandı. - TAHRAN