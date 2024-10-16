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Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

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İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada hakkında 'zorla getirilme' kararı verdiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı videoyla "hodri meydan" dedi. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu "Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benimleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim. Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim" dedi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi avukatlarının itirazına rağmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zorla getirilme" karar verdi. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın açtığı hakaret davası kapsamında verildiği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı sonrası X hesabından bir video paylaşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek "Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim" dedi.

"DOSTLARIM NE GÜNLERE KALDIK?"

Kılıçdaroğlu, "Hodri Meydan" başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Dostlarım ne günlere kaldık? Erdoğan çıkmış 'Biz yumuşayacağız ama Kılıçdaroğlu izin vermiyor' diye beni şikayet ediyor ve bu da yetmiyor saray yargısıyla beni sindirmeye çalışıyor.

Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu'ndan hodri meydan

"TEK BİR CHP'Lİ SARAY YARGISINA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz devam ettikçe, Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır: Tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız. Yargıya talimat vermeyi bırak. Derdin benimleyse ben dimdik durmaya devam edeceğim.

"HESABINI SORMAYA ANT İÇERİM"

Beşli çeteye peşkeş çektiğiniz ihaleleri, yolsuzlukları, vatandaşın cebinden çaldığınız her kuruşun hesabını sormaya ant içerim. Dün de, bugün de yarın da son nefesime kadar bu halk için geri adım atarsam namerdim."

Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Asliye Ceza Mahkemesi Son Nefesime Kadar Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Doğan İstanbul Politika Güncel

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Yorumlar (16)

Vahdettin Bayram:

Avukatına hakaret etmişsin neden türk adaletinden kaçmak için bahane arıyorsun git adam gibi ifadeni ver....

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Umut Yağcı:

Boş yapma git ifadeni ver

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Mehmet Ergün:

Yargıya örnek olmanız gerekirken, böyle diklenmek size hiç yakışmıyor

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keynsham1 null:

tipis tipis gidecen by kemAl

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4
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Ender YILDIRIM:

niye siyasi olunca yargı dokunamıyor mu ? sadece bu adam değil istisnasız bütün siyasiler düzgün işleyen bir adalet sisteminde yargılanabilmeli. yoksa milletin sözde vekilleri istediği yolsuzluğu hukuksuzluğu yapmaya devam eder.

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0
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Mehmet ŞaFaK:

ee eşitlik falan savunuyordunuz, dokunulmazlikta kalmadi

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2
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Bud Spencer:

piro CHP de bazı şakşakcilar var onlarda olmasaydı reis bu kadar başkanlık koltuğunda oturamazdi. seni teslim almayınca o şakşakcilar seni başkanlıktan ettiler. 1 özgür özel şekil A 2 sizin CHP basın yayın başkanınız

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sade vatandaş:

kılıçtaroğlunun söylediklerinin hepsine katılıyorum ayrıca iktidar suni gündemler yaratıp alt üst olmuş ekonominin konuşulmasını istemiyor

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Kasım Ekşi:

Irak,Suriye,Libya'dan asker çek,Azerbaycan'a yardım etme,mavi vatan uydurma,seloyu,kavalayı ziyaret et,pkk nın gölgesindekilerle yola çık sonrada arkana Atatürk fotoğraf galerisini koy.bi git ya.

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İbrahim Demirel:

Yarın herkes bu adamı örnek alacak, o gitmedi bende gitmem diyecek. Türkiye de Türkiye dışında herkes büyük. Koca devlet kimlerin eline kaldı böyle.

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