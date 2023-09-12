Hakkari ve Urmiye Valileri Arasında Güvenlik Komite Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik ve İran Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari başkanlığındaki '55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı' İran'da gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülkenin sınır güvenliği, ticareti ve çözüm önerileri ele alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik ve İran Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari başkanlığındaki "55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" İran'da yapıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Sero Sınır Kapısında Urmiye Valisi Gulamhüseyin Ammari tarafından karşılandı. Karayolu ile Urmiye şehrine giden Hakkari Valisi Ali Çelik ve Vali Ammari ile beraberindekiler, "55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" gerçekleştirdi.

İki ülkenin sınır güvenliği, ticareti ile ilgili sorun, çözüm önerilerin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar karşılıklı imzalandı.

İki ülke valisi, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dilediler. - HAKKARİ