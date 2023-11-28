Hakkari Valisi Ali Çelik, Ankara'ya ikinci kez çıkarma yaptı

Hakkari Valisi Ali Çelik, ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere ikinci defa Ankara'ya çıkarma yaptı. Vali Çelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüştü.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilde yapılacak olan yatırımları görüşmek üzere ikinci defa Ankara'ya çıkarma yaptı.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek, buralardaki sorun ve sıkıntıları yerinde tespit eden ve vatandaşların evine konuk olan Vali Ali Çelik, Ankara'da başlatmış olduğu ziyaretleri de sürdürüyor. 19 Eylül 2023 tarihinde Hakkari'nin sorunları ve çözümlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde masaya yatıran Vali Ali Çelik, ikinci defa Ankara'ya çıkarma yaptı. Vali Çelik, Ankara temasları çerçevesinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile görüştü. Sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunan Vali Çelik, Hakkari'nin eğitim seviyesini güçlendirmek ve iyileştirmek adına verimli bir istişarede bulundukları Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'a nazik ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile de görüşen Vali Çelik, Hakkari'nin turizm altyapısının geliştirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, destekleri için Alparslan'a teşekkür ettiğini söyledi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile bir araya gelen Vali Çelik, Hakkari merkezin kalıcı içme suyu sorunu ve Yüksekova ilçesi sulama suyu ile ilin tarımsal sulama potansiyelinin artırılması konularını ele aldıklarını bildirdi.

Desteklerinden ötürü DSİ Genel Müdürü Akif Balta'ya teşekkür eden Vali Çelik, bu görüşmenin de verimli geçtiğini söyledi. - HAKKARİ