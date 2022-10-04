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AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç, CHP'ye katıldı

Politika Haberleri

AK Parti'nin kurucu üyelerinden ve eski Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye geçti. Öztunç'un rozetini parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

AK Parti kurucu üyesi ve 22'nci Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22'nci dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a parti genel merkezinde rozetini taktı.

AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

"DOĞU MASASI" ETKİLİ OLDU

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı

FEHMİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Öztunç, 1960 yılında Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde doğdu. Lise mezunu olan Öztunç serbest meslek ile uğraştı. AK Parti kurucu üyesi olan Öztunç, 22'nci dönem Hakkari Milletvekiliği yaptı. Öztunç, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

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