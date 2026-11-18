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ABD'deki ara seçimlerde zafer kazanan Demokrat Parti grubu içinde yapılan oylamada 56 yaşındaki New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, 251'e karşı 11 oyla Demokrat Parti'nin yeni Temsilciler Meclisi Başkanı adayı seçildi. Jeffries, ülke tarihinde bu görev için aday gösterilen ilk siyahi siyasetçi oldu.

ABD'de bu ay başında düzenlenen ara seçimlerde galibiyet kazanan Demokratlar, ABD Kongresi'ndeki Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adaylarını belirledi. Demokrat üyelerin grubu içinde gerçekleştirilen oylamada, 56 yaşındaki New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, partisinin başkan adayı olarak seçilerek ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi siyasetçi oldu. Jeffries oylamada Demokratların ezici desteğini alırken 251 üye adaylığı lehinde, 11 üye ise aleyhinde oy kullandı.

Oylamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeffries, Demokratlara teşekkürlerini ileterek, "Birlikte cesur değişim sağlayacağız ve Amerikan halkının hayatında büyük bir fark oluşturacağız" dedi.

Son zamanlarda İsrail'e ilişkin tutumu ve Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) gibi İsrail yanlısı lobi kuruluşlarıyla ilişkileri nedeniyle parti içinde eleştirilere maruz kalan Jeffries, dün The Atlantic dergisine verdiği röportajda söz konusu eleştirilere değinerek, Orta Doğu'da "köklü değişim" ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Jeffries'in, Demokrat çoğunluğa sahip yeni Kongre'nin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasının ardından yapılacak oylamada mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın yerine başkan seçilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı