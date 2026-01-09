Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Halep'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
