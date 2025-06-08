Hakan Fidan ve NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, 24-25 Haziran tarihlerinde, Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.