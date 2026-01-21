Haberler

Bakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
