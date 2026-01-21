Bakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile görüştü
Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika