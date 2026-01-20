Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile görüştü
Bakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı nedeniyle Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika