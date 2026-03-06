Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı