Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
