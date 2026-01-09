Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi Ankara'da kabul etti" denildi.
